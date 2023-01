Forspoken utilizzerà Denuvo su PC come sistema di protezione

La pagina ufficiale di Forspoken su Steam è stata recentemente aggiornata da Square Enix per riferire che il gioco, su PC, utilizzerà Denuvo come software anti-tamper, per proteggere il titolo almeno nel periodo di lancio.

La questione, ovviamente, si porta dietro le solite polemiche, visto che la tecnologia Denuvo ha generalmente dei riflessi piuttosto negativi sulle performance e l'utilizzo delle risorse del PC nel suo impiego. Sebbene il dibattito sia sempre aperto, la maggior parte dei giocatori non apprezza l'uso di tale sistema, dunque anche in questo caso la sua introduzione sarà sicuramente controversa.

D'altra parte, la cosa era piuttosto prevedibile: Square Enix sta utilizzando Denuvo già da alcuni anni a questa parte per le sue uscite più recenti su PC, dunque era chiaro che anche Forspoken avrebbe adottato tale soluzione. Da notare, peraltro, che stranamente Square Enix non ha ancora riportato i requisiti di sistema per la versione PC di Forspoken, cosa piuttosto inusuale per un gioco che si appresta ormai ad arrivare sul mercato, con data d'uscita fissata per il 24 gennaio 2023.

Intanto, proprio ieri abbiamo visto il trailer cinematografico di Forspoken, che con varie sequenze in computer grafica introduce soprattutto il personaggio di Frey Holland e il particolare mondo in cui la protagonista si trova ad agire, sbalzata dalla realtà di New York al mondo magico di Athia. Dopo la demo pubblicata da Square Enix, non resta dunque che attendere il lancio del gioco, questo mese.