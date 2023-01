Forspoken: il trailer cinematografico ci prepara all'uscita del gioco su PS5 e PC

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico per Forspoken, il nuovo gioco in sviluppo e in esclusiva console su PS5, in arrivo anche su PC il 24 gennaio 2023, dunque ormai decisamente vicino.

Il nuovo trailer, come riporta anche la definizione stessa del video, ha un taglio decisamente cinematografico, mettendo insieme alcune sequenze in computer grafica che hanno lo scopo soprattutto di presentare la storia e soprattutto la protagonista Frey Holland, che si ritrova improvvisamente sbalzata dalla sua realtà nella New York contemporanea al mondo magico di Athia.

Il trailer non è composto da scene di gameplay bensì sequenze interamente in computer grafica, con un montaggio alternato che mostra la protagonista in fuga nell'ambientazione contemporanea di New York e all'interno del mondo di Athia.

Con la comparsa progressiva di varie creature e nemici, assistiamo inoltre anche a vari combattimenti particolarmente spettacolari, oltre a sequenze che illustrano le varie capacità di movimento di Frey, che sono parte integrante del gameplay di Forspoken. Il gioco Square Enix si è mostrato in maniera piuttosto approfondita anche attraverso una demo distribuita nelle scorse settimane, che ha generato sentimenti un po' contrastanti.

In ogni caso, da questa sono emersi anche dei feedback che sono risultati utili agli sviluppatori di Luminous, i quali hanno inserito nel gioco alcuni miglioramenti proprio a partire dalle valutazioni ottenute da parte degli utenti che hanno provato la demo.