Star Wars Jedi Survivor evita le volgarità, "stronzo" e "bastardo" sono le parole peggiori

Star Wars Jedi Survivor sarà un gioco più oscuro, ci è stato detto, ma questo non significa che si lascerà andare e userà terminologie non adatte a un pubblico più giovane. L'ESRB ha svelato che le parole "stronzo" e "bastardo" saranno i termini peggiori nel gioco.

Ricordiamo che l'ESRB è l'ente di classificazione videoludico americano, simile al nostro PEGI. Star Wars Jedi Survivor ha ottenuto una classificazione T (Teen), ovvero è un gioco adatto anche al pubblico più giovane (non bambini).

La classificazione segnala che è presente un linguaggio leggermente volgare, che include la parole "ass" e "bastard". Quest'ultima era già stata utilizzata anche in Star Wars Jedi Fallen Order tra l'altro e si traduce semplicemente come "bastardo".

"Ass" invece significa letteralmente "culo", ma in italiano il termine non viene utilizzato in tal modo e quindi la traduzione migliore è "stronzo". Non sappiamo per ora quali saranno le traduzioni in italiano ufficiali, quindi è possibile che il termina venga reso ancora meno intenso con traduzioni come "idiota", anche a seconda del contesto.

Al di là della specifica traduzione, è chiaro che Star Wars Jedi Survivor non sarà un gioco volgare e non dobbiamo aspettarci terminologie poco adatte alle piccole orecchie dei ragazzini, che probabilmente si urlano a vicenda di peggio giocando a Fortnite e GTA 5.

Ricordiamo che Star Wars Jedi Survivor sarà disponibile dal 17 marzo 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Infine, segnaliamo che l'attore vuole che Star Wars Jedi Survivor interessi anche ai non-fan di Star Wars.