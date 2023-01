Offerte Amazon: mouse Corsair M55 PRO RGB per destri e mancini in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un mouse Corsair M55 PRO RGB ambidestro. Lo sconto segnalato è di 10€, ovvero del 25%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo mouse è 39.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, in quanto è di tre euro superiore, ma bisogna tornare all'aprile 2022 per trovare uno sconto migliore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il mouse Corsair M55 PRO RGB è pensato sia per chi è destro che per chi è mancino. Dispone di un sensore ottico da 12.400 DPI e pesa solo 86 grammi. Dispone di switch Omron omologati per 50 milioni di clic e di un cavo intrecciato per la massima resistenza. Si può personalizzare il mouse con il software CORSAIR iCUE.

Mouse Corsair M55 PRO RGB ambidestro

