Netflix cancella Inside Job Stagione 2 che era già stata confermata ufficialmente

Inside Job, serie animata di Netflix, era stata rinnovata per una seconda stagione, ma ora non è più così. Il servizio di streaming ha cancellato la serie creata da Shion Takeuchi (Gravity Falls) e prodotta in co-esecuzione da Takeuchi e dal creatore di Gravity Falls Alex Hirsh.

Takeuchi ha annunciato la cancellazione su Twitter. "Ho il cuore spezzato nel confermare che Netflix ha deciso di cancellare la seconda stagione di Inside Job", ha scritto. "Nel corso degli anni, questi personaggi sono diventati persone reali per me, e sono devastata dal fatto di non poterli vedere crescere".

Il progetto rientrava nell'accordo di sviluppo di Takeuchi e Hirsch con il colosso dello streaming ed era la prima serie di animazione per adulti prodotta internamente da Netflix Animation Studios.

La serie era stata rinnovata nel giugno dello scorso anno, prima che la seconda parte della stagione 1 arrivasse su Netflix. La Stagione 1, Parte 1 ha debuttato con 10 episodi su Netflix nell'ottobre 2021, mentre la Parte 2 ha debuttato lo scorso novembre con altri otto episodi.

Inside Job parla di un governo ombra e di una squadra disfunzionale il cui lavoro quotidiano consiste nel commettere le più grandi cospirazioni del mondo. Le loro operazioni quotidiane comportano complicati insabbiamenti, società segrete e non solo. L'attenzione si è concentrata sull'agente Reagan Ridley che crede che il mondo possa essere un posto migliore. Reagan pensa di poter fare la differenza se solo riuscisse a gestire il padre maniacale e ligio alle regole.

"Reagan e Brett meritavano di avere il loro finale e di trovare finalmente la felicità", ha aggiunto la Takeuchi nel suo tweet. "E mi sarebbe piaciuto poter condividere con tutti voi quello che c'era in serbo".

Questa cancellazione arriva dopo quella di 1899 e le venti serie cancellate del 2022.