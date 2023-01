1899: Netflix ha cancellato la serie, niente stagione 2

Netflix ha deciso di cancellare la serie 1899, che quindi non avrà una seconda stagione, come annunciato dagli autori Baran bo Odar e Jantje Friese su Instagram e su altri canali social.

I due, cui dobbiamo la serie Dark, trasmessa in streaming sempre da Netflix, hanno scritto un post molto sentito:

"Con la morte nel cuore dobbiamo annunciarvi che 1899 non sarà rinnovata. Ci sarebbe piaciuto concludere questo viaggio incredibile con una seconda e terza stagione come fatto con Dark, ma a volte le cose non vanno come le avevi programmate. È la vita. Sappiamo che milioni di fan ne saranno delusi. Vogliamo ringraziarvi dal più profondo dei nostri cuori per essere stati parte di questa fantastica avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai. Bo & Jantie"

Quindi non conosceremo mai la conclusione del viaggio da Londra a New York dalle nave Kerberus, come non sapremo mai quali misteri nasconde la nave soccorsa in mare. I motivi della cancellazione non sono stati resi noti, ma sono immaginabili (anche perché più o meno sono sempre gli stessi). Probabilmente 1899 non è stata vista da abbastanza abbonati da giustificare la produzione della seconda stagione.

1899 non è certo la prima serie cancellata da Netflix. Come dimenticare la sorte toccata a Sense8, uccisa dopo due stagioni, a The OA, anch'essa fermata dopo sole due stagioni o la recente Resident Evil, sopravvissuta una sola stagione? Certo, parlare di serie di successo che vengono cancellate è assurdo, perché se avessero avuto successo non lo sarebbero state. Semplicemente è così che funziona il mondo della serialità televisiva.