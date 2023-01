System Shock Remake uscirà a marzo 2023, il team conferma la finestra di lancio

Rimaniamo ancora in attesa di ulteriori aggiornamenti su System Shock Remake, ma intanto il team Nightdive Studios ha voluto confermare la finestra di uscita fissata per marzo 2023, come era già noto da tempo.

"Dopo il nostro ritorno alla Gamescom abbiamo esitato a condividere altre informazioni in modo da non rovinare le sorprese che avevamo in serbo", ha scritto il team sulla pagina Kickstarter del progetto. "Tuttavia, abbiamo scelto alcune ultime cose da condividere prima di avvicinarci alla nostra finestra di lancio per marzo 2023".

Questo conferma chiaramente come i piani sul lancio del gioco non siano cambiati, nonostante non ci sia ancora una data d'uscita ufficiale da parte del team. Il fatto che il progetto sia già stato posticipato in precedenza poneva qualche sospetto sulla possibilità che potesse essere nuovamente rinviato, ma sembra non sia questo il caso.

"Come alcuni di voi hanno fatto notare non è la prima volta che ci avviciniamo a una finestra di lancio prevista per il gioco, ma negli ultimi anni molte cose sono cambiate - l'ampiezza e la scala del progetto si sono evolute in maniera drastica e Prime Matter è entrata a far parte della produzione, cosa che ci ha consentito di concentrarsi su vari miglioramenti in termini di Quality of Life, aggiustamento dei bug e supporto alla localizzazione - si tratta degli ultimi passi importanti verso il rilascio di un gioco di cui siamo tutti incredibilmente fieri".

Inoltre, gli sviluppatori hanno anche riferito di aver sfruttato il tempo extra per una ulteriore ripulitura generale. Tutto questo fa pensare che System Shock Remake sia sostanzialmente pronto e che abbia anche attraversato un periodo di ripulitura extra che dovrebbe fargli raggiungere un ottimo livello qualitativo. Lo scorso agosto avevamo visto il nuovo trailer dalla Gamescom 2022 del remake per PC e console.