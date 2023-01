Classifica UK: God of War Ragnarok supera FIFA 23 in vetta, anche grazie ai bundle PS5

Arrivano da GfK, attraverso GamesIndustry, i dati di vendita per quanto riguarda il mercato britannico dei videogiochi, che consentono di stilare la consueta classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito, con God of War Ragnarok che vola in vetta superando FIFA 23.

Avevamo già anticipato che God of War Ragnarok aveva chiuso il 2022 in cima alla classifica software nel Regno Unito, superando anche il colosso FIFA 23. Il risultato in questione è indubbiamente dovuto anche alla forte accelerazione data dai bundle PS5 con il gioco Santa Monica insieme alla console, che hanno avuto notevole diffusione nel periodo natalizio.

Vediamo dunque la top ten UK:

God of War Ragnarok FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Modern Warfare 2 Pokémon Violetto Nintendo Switch Sports Pokémon Scarlatto Animal Crossing: New Horizons Minecraft Sonic Frontiers

La classifica in questione si riferisce alla settimana terminata il 31 dicembre 2022 e riguarda esclusivamente il mercato fisico, come da tradizione. Nonostante un calo del 29% rispetto alla settimana precedente, God of War è riuscito a risalire due posizioni e arrivare in vetta, facendo segnare peraltro il quarto miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, per quanto riguarda le vendite fisiche e contando anche le copie distribuite attraverso i bundle con PS5.