God of War Ragnarok chiude il 2022 al comando della classifica UK

God of War Ragnarok ha chiuso il 2022 tornando al comando della classifica UK: lo ha rivelato il direttore di GamesIndustry.biz, Christopher Dring, fornendo un'anticipazione di quella che sarà la top 10 inglese dal 26 dicembre al 1 gennaio.

Non c'è dunque ancora la classifica completa, ma l'esclusiva PlayStation firmata Santa Monica Studio si è resa protagonista di una rimonta importante, raggiungendo la prima posizione dal terzo posto della settimana precedente e confermando di essere un prodotto di successo.

È interessante notare due cose: la prima è che l'ascesa di God of War Ragnarok è avvenuta nonostante un calo sostanziale delle vendite, pari al 29%, rispetto alla settimana precedente; la seconda è che nel totale figurano anche i bundle con PS5, che hanno sicuramente aiutato in tal senso.

In attesa dei dati completi, che supponiamo arriveranno domani, possiamo immaginare che FIFA 23 non sia sceso oltre la seconda posizione, vista la sua rilevanza nel mercato inglese e il periodo natalizio, mentre sarà interessante capire se Mario Kart 8 Deluxe ce l'ha fatta a superare Call of Duty: Modern Warfare 2 per salire sul podio.