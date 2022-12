Classifica UK: FIFA 23 nuovamente primo, God of War Ragnarok è terzo

GfK ha condiviso la classifica di vendite dei giochi retail per il Regno Unito, relativa alla settimana che si è conclusa il 24 dicembre 2022. In testa troviamo nuovamente in vetta FIFA 23, seguito da Call of Duty: Modern Warfare 2 e God of War Ragnarok.

Di seguito la Top 20 inglese al completo:

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Violetto Nintendo Switch Sports Sonic Frontiers Pokémon Scarlatto Mario + Rabbids Sparks of Hope Minecraft Just Dance 2023 Edition Animal Crossing: New Horizons Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker Splatoon 3 Mario + Rabbids Kingdom Battle GTA 5 Mario Party Superstars Nickelodeon Kart Racers Lego Harry Potter Collection Marvel's Spider-Man Miles Morales

FIFA 23

Se la classifica vi risulta stranamente familiare, il motivo è semplice: le prime sette posizioni sono identiche a quelle della settimana precedente. Non è insolito che alcune posizioni tendono a ripetersi, specialmente in mancanza di nuove uscite, ma questo è un caso sicuramente particolare.

Tra le novità di rilievo, segnaliamo che Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è scivolato dall'ottavo al trentesimo posto in una una sola settimana, mentre Sonic Frontiers ha scalato la classifica, salendo dall'undicesimo al settimo posto, superando così anche Pokémon Scarlatto.