Classifica UK: FIFA 23 torna in testa, God of War Ragnarok terzo

FIFA 23 è tornato in testa alla classifica UK, probabilmente spinto dall'entusiasmo nei confronti dei Campionati del Mondo, che si sono conclusi ieri con la spettacolare finale fra Argentina e Francia. God of War Ragnarok, primo la settimana scorsa, è invece sceso in terza posizione.

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Violetto Nintendo Switch Sports Pokémon Scarlatto Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion Minecraft: Switch Edition Just Dance 2023

Nello specifico, le vendite di FIFA 23 hanno guadagnato un 67%, molto più del 13% fatto segnare da Call of Duty: Modern Warfare 2, che infatti è rimasto stabile in seconda posizione nella classifica. Per il calcio di EA è il decimo anno di fila in vetta nel periodo natalizio.

L'unica new entry all'interno della top 10 è stato Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion (qui la recensione), che ha esordito in ottava posizione: un risultato positivo, considerando che si tratta della remaster di un episodio pubblicato originariamente su PSP.

Per il resto si assiste al solito dominio di Nintendo Switch fra Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports e ovviamente Pokémon Scarlatto e Violetto, collocati rispettivamente al quinto e al settimo posto, mentre l'edizione Switch di Minecraft chiude la classifica.