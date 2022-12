Assassin's Creed: Codename Jade, un altro video gameplay con combattimenti e parkour spunta in rete

È spuntato in rete un altro video gameplay trafugato di Assassin's Creed: Codename Jade, il nuovo capitolo della serie pensato specificatamente per dispositivi mobile iOS e Android. Si tratta di un filmato apparentemente realizzato per scopi pubblicitari tratto da una versione di prova privata per sviluppatori e tester che mostra nuove location cinesi, combattimenti e sequenze di parkour.

Durante le scene con i combattimenti possiamo anche vedere di sfuggita l'interfaccia dei comandi, che per il momento sembrerebbe tipica di quella degli action su mobile, quindi con a destra una serie di pulsanti virtuali legati a varie azioni, tra cui abilità speciali con tempi di ricarica.

Per quanto riguarda il parkour abbiamo il pacchetto completo tipico della serie Assassin's Creed. Anche in Codename Jade dunque ci sarà l'immancabile salto della fede, arrampicate e uccisioni dall'alto silenziose. Infine possiamo vedere alcune ambientazioni della Cina antica, da piccoli insediamenti come Fushi a grandi città come Yangzhou.

Assassin's Creed: Codename Jade è stato presentato durante lo showcase di Ubisoft di settembre. Stando alle prime informazioni sarà un gioco open world che presenterà tutte le meccaniche di gameplay caratteristiche della serie, ma ottimizzate appositamente per dispositivi mobile iOS e Android e l'uso di controlli touch screen. È ambientato nella Cina antica del 215 Avanti Cristo e sarà il primo gioco della serie in cui i giocatori potranno creare il proprio personaggio. Per il momento Codename Jade è sprovvisto di una data di uscita.

Durante lo scorso fine settimana abbiamo visto anche un altro trailer del gioco, anche in questo caso leakato in rete prima del tempo.