Xbox Game Pass: 9 giochi lasceranno il catalogo il 1 gennaio 2023, tra cui Scarlet Nexus

In attesa di scoprire le novità in arrivo su PC e Xbox Game Pass durante la seconda metà di dicembre 2022, Microsoft tramite l'app di Xbox ha svelato quali giochi lasceranno il catalogo il 1 gennaio 2023. In totale sono 11 e includono Scarlet Nexus e Tropico 6.

Senza ulteriori indugi, di seguito abbiamo elencato i titoli che non saranno più disponibili per gli abbonati al servizio a partire dal prossimo anno:

Iron Harvest - PC

Immortal Realms: Vampire Wars - PC, console e cloud

Tropico 6 - PC, console e cloud

Scarlet Nexus - PC, console e cloud

Secret Neighbor - PC e console

Outer Wilds - PC, console e cloud

Gorogoa - PC, console e cloud

The Pedestrian - PC, console e cloud

Embr - PC, console e cloud

Scarlet Nexus

Vi ricordiamo che come al solito tutti i giochi elencati qui sopra saranno scontati del 20% sul loro prezzo base (salvo offerte di Xbox Store più vantaggiose) nei giorni antecedenti la rimozione da Xbox Game Pass, che rammentiamo nuovamente è fissata al 1 gennaio 2023. Un'opzione come sempre molto gradita nel caso siate intenzionati a continuare a usufruire di uno o più titoli anche dopo che questi sono usciti dal catalogo del servizio.

Rimanendo in tema, un sondaggio realizzato da Microsoft suggerirebbe l'arrivo di un abbonamento a PC e Xbox Game Pass a prezzo ridotto con pubblicità.