Xbox Game Pass, Microsoft valuta un abbonamento con pubblicità a prezzo ridotto?

Un abbonamento a Xbox Game Pass con pubblicità a prezzo ridotto? Pare che Microsoft stia valutando questa possibilità, almeno stando a quanto riportato in un sondaggio che l'azienda ha proposto a una serie di utenti Xbox.

Fra le varie opzioni si parla appunto di una sottoscrizione da appena 2,99€ al mese, supportata però dagli annunci commerciali: in pratica la stessa strategia messa di recente in campo da Netflix, ma che in ambito videoludico potrebbe funzionare meglio.

Sembra peraltro che l'ipotesi allo studio di Microsoft sia parecchio aggressiva: nei 2,99€ richiesti per l'abbonamento sarebbero inclusi alcuni dei privilegi della versione Ultimate, nella fattispecie il multiplayer online e i bonus di Xbox LIVE Gold.

Xbox Game Pass, il sondaggio inviato agli utenti

Si tratterebbe insomma di un taglio netto rispetto agli attuali costi di Xbox Game Pass Ultimate: una convenienza tale che potrebbe effettivamente spingere gli utenti ad accettare la presenza di qualche annuncio pubblicitario, sebbene bisognerà capire in che modo questi contenuti verranno presentati.

Detto questo, per il momento si tratta solo di un sondaggio, una maniera per tastare il terreno rispetto a determinate possibilità: Microsoft sta davvero valutando una soluzione del genere, ma la sua eventuale concretizzazione non va data per scontata e dipende da diversi fattori.