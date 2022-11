Netflix: abbonamento con pubblicità disponibile da oggi, ricordiamo prezzo e dettagli

Come già sapevamo, oggi - 3 novembre 2022 - è disponibile il nuovo abbonamento con pubblicità di Netflix. Più precisamente, è disponibile dalle 17:00 circa, ora italiana. Si tratta di una versione dell'abbonamento base che include delle pubblicità e costerà 5,49€ ogni mese. Oltre che in Italia, questa nuova fascia sarà disponibile in altre 11 nazioni di tutto il mondo.

Ricordiamo che gli altri piani non subiranno alcuna variazione di prezzo o di funzionalità. L'aggiunta del servizio Base con pubblicità è solo per coloro che desiderano un abbonamento Netflix a prezzo inferiore e sono disposti ad accettare alcune limitazioni.

L'abbonamento Base con pubblicità di Netflix propone risoluzione massima pari a 720p/HD e un quantità di pubblicità pari a circa 4/5 minuti ogni ora di visualizzazione. Le singole pubblicità dureranno o 15 secondo o 30 secondi. Saranno presenti sia all'avvio della puntata che all'interno. Il limite più grande è però legato al fatto che una certa selezione di film e serie TV non saranno presenti all'interno del servizio in quanto vi sono delle restrizioni con le licenze: Netflix afferma però di star lavorando sulla questione, anche se non è chiaro esattamente quali prodotti non saranno disponibili e per quanto tempo.

Per abbonarsi si può semplicemente utilizzare il sito di Netflix o l'app. Se si è già abbonati si può fare il cambio di fascia e al successivo rinnovo dell'abbonamento ci sarà il cambio di prezzo e di funzioni. Diteci, siete interessati all'abbonamento con pubblicità? Oppure preferite rimanere con quello che utilizzate ora?

