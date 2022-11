The Sandman 2 annunciato da Netflix e Neil Gaiman, seconda stagione confermata

C'è ora la certezza su The Sandman 2, visto che la seconda stagione della serie TV Netflix è stata praticamente annunciata dalla compagnia e da Neil Gaiman, che ha rilanciato un teaser trailer per il prosieguo della serie riferendo che "il sogno continua".

The Sandman ha ottenuto un notevole successo su Netflix, ma nonostante questo non c'era ancora la certezza di una prosecuzione della serie, cosa che evidentemente è cambiata nelle scorse ore con la decisione di andare avanti. Neil Gaiman stesso ha annunciato la produzione della seconda stagione con il tweet riportato qui sotto, che mostra anche un vago teaser trailer per il seguito.



"Le voci sono vere, Netflix è felice che molti di voi abbiano guardato Sandman e le cose che speravamo sarebbero accadute... sono effettivamente accadute", ha scritto l'autore su Twitter, insieme al breve video di presentazione. In questo vediamo l'iconico elmo di Morfeo emergere da un mare di sabbia, con la promessa che "il sogno continua", anche se non sappiamo quando.

Per il resto, non ci sono informazioni precise sulla tempistica di rilascio della nuova stagione né sulla sua composizione in termini di episodi. A dire il vero, come fa notare anche Polygon, nelle informazioni rilasciate da Netflix non si fa nemmeno mai riferimento a una nuova stagione, visto che si parla di "nuovi episodi". Questo potrebbe far pensare a una scansione diversa, forse senza la definizione di Stagione 2 ma con semplicemente ulteriori episodi che vanno ad arricchire la serie attuale.

In ogni caso, attendiamo di saperne di più, mentre veniamo a sapere che il team creativo è rimasto sostanzialmente invariato, con Allan Heinberg, David S. Goyer e lo stesso Neil Gaiman alla guida del progetto. "C'è una cena di famiglia dinanzi, dopotutto", ha scritto Gaiman nel comunicato ufficiale, "e Lucifero sta aspettando il ritorno di Morfeo all'Inferno..." A questo si aggiunge anche il fatto che arriveremo a conoscere "il resto degli Eterni", secondo quanto riferito da Goyer, dunque ci sono già degli indizi sul prosieguo della storia.