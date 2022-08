The Sandman 2 su Netflix è in forse, potrebbe anche uscire su altri servizi, per Gaiman

Il successo di The Sandman su Netflix lascia pensare al probabile arrivo di una seconda stagione, ma in verità non c'è alcuna certezza su The Sandman 2, sebbene l'intenzione di Neil Gaiman sia piuttosto positiva, inoltre potrebbe non arrivare su Netflix e approdare eventualmente su un altro servizio.

Neil Gaiman ha riferito su Twitter che lo show è stato molto costoso da realizzare, dunque per poter avere la certezza di un seguito i risultati dovrebbero essere davvero molto positivi, cosa che va al di là degli ottimi numeri registrati finora, che fanno comunque ben sperare.



In ogni caso, Gaiman e gli altri autori avrebbero comunque intenzione di portare avanti il lavoro e, eventualmente, potrebbero ricorrere ad altri partner: non c'è insomma un'esclusiva assoluta siglata con Netflix, dunque nel caso ci fossero problemi e lo staff avesse comunque intenzione di proseguire con la produzione, potrebbero entrare in giochi altri partner.



Non è escluso, insomma, che un The Sandman 2, nel caso sia destinato a uscire, possa arrivare su servizi concorrenti come Amazon Prime Video, Disney+ o HBO, anche se ovviamente si tratta solo di supposizioni al momento. La prima stagione di The Sandman è intanto disponibile su Netflix ed è composta da 10 episodi più uno bonus, uscito successivamente. Attualmente si trova in cima alla classifica degli show più visti da circa tre settimane, dunque la risposta del pubblico sembra essere decisamente positiva, ma attendiamo di vedere cosa ne penserà la compagnia a freddo.