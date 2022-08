Sandman: Netflix ha lanciato un episodio extra a sorpresa, diviso in due parti

Oggi 19 agosto 2022, Netflix ha lanciato un episodio a sorpresa della serie TV Sandman, diviso in due parti: "A Dream of a Thousand Cats" (animato) e "Calliope". Naturalmente erano previsti, altrimenti non avrebbero fatto in tempo a uscire dopo così pochi giorni dal lancio della serie TV stessa.

Sandman è una serie TV di grande successo

Insomma, si tratta di un undicesimo episodio abbastanza inusuale. Hisko Hulsing, il regista di A Dream of A Thousand Cats ha spiegato che per per l'episodio si è scelto di usare uno stile che imiti quello dei quadri dipinti con colori a olio.

I doppiatori dell'episodio animato, almeno nella versione originale, includono Sandra Oh, David Tennant, Michael Sheen e Neil Gaiman. In Calliope appaiono Melissanthi Mahut, Arthur Darvill, Nina Wadia, Souad Faress e Dinita Gohi.

Netflix non ha ancora annunciato la seconda stagione di Sandman. Comunque sia, visto il successo, non dovrebbero esserci troppi dubbi sulla sua realizzazione.

Tratto dal fumetto omonimo, Sandman racconta le vicende del signore dei sogni che, dopo essere stato tenuto prigioniero per cento anni, deve risolvere i problemi creati dalla sua assenza. Se volete più informazioni, guardate questo video che rivela le differenze fra serie TV e fumetto.