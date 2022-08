Jetpack Joyride 2 disponibile da oggi su Apple Arcade

Jetpack Joyride 2 è disponibile a partire da oggi su Apple Arcade: il nuovo episodio della serie targata Halfbrick Studios arriva a ben undici anni di distanza dal gioco originale, capace di totalizzare oltre 750 milioni di download.

In soft launch su iOS e Android dallo scorso anno, Jetpack Joyride 2 approda dunque come esclusiva temporale sulla piattaforma in abbonamento Apple, il che significa che gli utenti del Google Play Store dovranno attendere un po' per poterci mettere le mani sopra.

La formula è sempre la stessa, ovverosia quella di un endless runner a scorrimento orizzontale in cui controlliamo Barry Steakfries, un personaggio munito di jetpack alle prese con un percorso pieno di insidie da superare.

"Aiuta Barry e Betty a farsi strada nel laboratorio e fermare gli esperimenti dei folli scienziati prima che sia troppo tardi!", si legge nella sinossi ufficiale di Jetpack Joyride 2.

"Jetpack Joyride 2 è l'atteso seguito del celebre e acclamato gioco per dispositivi mobili con una nuova grafica HD, nuove animazioni, nuove meccaniche e un nuovo modo di giocare."