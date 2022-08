Horizon Worlds, il selfie di Zuckerberg nel metaverso ferocemente criticato per la sua qualità

Il selfie di Mark Zuckerberg in Horizon Worlds, pubblicato in rete per annunciare l'apertura del metaverso in Francia e Spagna, è stato ferocemente criticato in rete per la sua qualità, davvero bassa.

Alcuni lo hanno confrontato con Second Life, un metaverso di quasi vent'anni più vecchio, trovandolo comunque più brutto.

In effetti l'immagine è davvero povera, a partire dall'avatar di Zuckerberg, per arrivare ai due monumenti sullo sfondo che risultano privi di dettagli, per non parlare dello sfondo stesso. Insomma, per essere un progetto da dieci miliardi di dollari, Horizon Worlds non appare proprio bellissimo dal punto di vista visivo e stilistico.

Era quindi naturale che una simile immagine scatenasse l'ironia in rete e, soprattutto, i confronti con altre esperienze assimilabili. Ad esempio l'utente Twitter @lordbeef ha fatto notare che "In Fortnite puoi essere Goku con un fucile a pompa".

C'è chi invece ha pubblicato un confronto con altri metaversi, che appaiono molto più belli come Otherside:

C'è anche chi, come l'utente Charlotte Jee, ha manifestato incredulità:

In effetti non è chiaro chi potrebbe essere invogliato a entrare nel metaverso di Meta dopo aver visto quell'immagine, che sembra uscita da un videogioco a basso budget dell'inizio del millennio. Diciamo che per convincere le masse bisogna fare qualcosa di meglio.