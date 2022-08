Kirby's Dream Buffet, la recensione di un gioco sperimentale di HAL Laboratory

Stavolta Kirby non cammina o corre, ma rotola, e rotola nel suo contesto dei sogni: dei percorsi composti da cibo di ogni tipo. Salato, dolce; hamburger e leccornie varie. Il paffuto eroe sfida altri suoi simili in questi tracciati in cui è importante sia arrivare primi che ingozzarsi di fragole: due obbiettivi solo apparentemente in antitesi, perché i percorsi ne sono ricolmi, e al traguardo ci sono tre piatti da cinquanta, venti e dieci fragole, che da soli sono in grado di alterare l'esito della sfida. In sostanza, per quante fragole possiate mangiare arrivando ultimi, difficilmente riuscirete a bilanciare la scorpacciata del primo (che ne ottiene cinquanta, come dicevamo).

Il 17 agosto, a un mese dall'annuncio, è stato pubblicato su Nintendo Switch (disponibile soltanto nello shop online) Kirby's Dream Buffet. Si tratta del secondo gioco inedito della serie - che compie trent'anni - a uscire nel 2022, dopo Kirby e la Terra Perduta , che in pochi mesi è già diventato il secondo episodio più venduto della saga, e il primo dal 1992 a superare i quattro milioni di copie. Diciamo tutto questo sia per contestualizzare Kirby's Dream Buffet, sia per segnalarvi che, nonostante sia palesemente uno spin-off, anche questo gioco è stato sviluppato da HAL Laboratory , e diretto dal padre putativo di Kirby, Shinya Kumazaki, che si prende cura della rosea pallina - in veste di direttore creativo - da ben quattordici anni.

Grand Prix Gourmet

Kirby's Dream Buffet: preparatevi ad abbuffarvi

Prima di addentrarci nelle varie modalità, due parole sull'interazione. Il sistema di controllo è preciso, e la mobilità di Kirby molto particolare: si genera molto attrito col terreno, e rotolare non è semplicissimo, nel senso che il personaggio, lasciato a sé stesso, difficilmente troverà superfici piane su cui riposare. La gestione della fisica è semplice, ma funzionale: agisce quel tanto che basta a rendere leggermente instabile il personaggio, così da non averne il controllo completo.

Ci ha un po' delusi il salto, che non è basilare ma comunque importante, perché non è declinato in alcun modo: in sostanza, premendo l'apposito pulsante, Kirby salterà sempre alla stessa altezza, indipendentemente dalla pressione esercitata.

Kirby's Dream Buffet: i power-up aiutano Kirby a vincere la gara

La modalità più importante di Kirby's Dream Buffet, e da un certo punto di vista potremmo anche definirla l'unica del gioco (tra poco vi spiegheremo meglio questo punto), è Grand Prix Gourmet, che può essere affrontata da soli contro la CPU (a quattro livelli di difficoltà, ma anche al massimo non è particolarmente agguerrita), in due dalla stessa console (a schermo condiviso), in quattro in locale (con altrettante console) e, infine e soprattutto, in quattro online (con avversari casuali o, attraverso una password, con degli amici). Vi anticipiamo subito che, se in split screen la fluidità è perfetta, online abbiamo riscontrato qualche rallentamento: non inficia gravemente sulla godibilità dell'esperienza, si tratta di casi piuttosto rari, ma comunque li abbiamo riscontrati e, dovesse interessarvi competere per vincere, in alcuni momenti potrebbero infastidirvi.

L'attività principale di Kirby's Dream Buffet, come anticipato, è la corsa. E infatti costituisce due delle quattro prove (la prima e la terza) che compongono il Gran Prix Gourmet. Vi abbiamo spiegato prima l'obbiettivo della competizione, ma ci sono alcuni dettagli che abbiamo tralasciato; innanzitutto si gareggia sempre in quattro. Secondariamente, lungo il tragitto ci sono dei power-up in stile Mario Kart (dei box decorati con forchetta e coltello) che aiutano Kirby nella sua corsa: a volte si trasforma in una meteora, altre in una ciambella, altre ancora in una gelatina (sono sette in totale, al momento). Sono importanti sia per andare più veloce, sia per danneggiare la corsa degli avversari, magari buttandoli "fuori pista": dovesse accadere a voi, non dovrete far altro che premere ripetutamente "A", così da tornare al più presto in gara. Mangiando poche fragole il recupero sarà più celere, in caso ne abbiate trangugiate parecchie più lento: un fattore piuttosto evidente anche a livello visivo, visto che Kirby tende a diventare più grande e voluminoso in base al numero di fragole inghiottite.

I percorsi sono tanti, ma la quantità è ignota: non è possibile capirne il numero totale, e vengono scelti in modo casuale dal gioco. Sicuramente sono più di dieci, probabilmente - per ora - meno di venti; ogni elemento dei vari tracciati è composto da cibo. E questa regola non fornisce eccezioni. Serve uno scivolo? Pancetta. Un trampolino? Uova all'occhio di bue. Piattaforme rotolanti? Ciambelle. Qualcosa che rallenti? Mostarda. La sobrietà non è certo la virtù principale di Kirby, e visto il contesto coloratissimo anche questa spropositata mole calorica non stona.

Kirby's Dream Buffet: la pesa finale

La seconda prova del Grand Prix Gourmet è un minigioco: una piattaforma di varia forma, con visuale dall'alto, in cui i vari Kirby si sfidano a raccogliere più fragole degli altri; fragole che, tendenzialmente, cadono dal cielo. La quarta e ultima prova è la Battle Royale: funziona in maniera simile alla seconda, ma in più è possibile (attraverso l'uso dei power-up) scagliare gli avversari fuori dal terreno, privandoli così di venti fragole. In caso la vittoria sia ferocemente contesa, allo scadere del timer viene concesso un recupero di una decina di secondi. Alla fine delle quattro specialità i quattro Kirby vengono pesati, e quello più grasso, e quindi ricolmo di fragole, vince; in pieno stile Mario Party vengono assegnati dei bonus, comunque piuttosto leggeri. Se due rivali si trovano a breve distanza le posizioni possono ribaltarsi, altrimenti no (a noi è successo, da primi a secondi "grazie" ai bonus finali). Abbiamo apprezzato la seconda e la quarta prova, ma è chiaro come siano minoritarie e secondarie rispetto alla gara, che rimane la specialità più corposa e strutturata.