Sonic Omens è un capitolo 3D completamente gratuito, con tanto di filmati in computer grafica

Sonic Omens è un impressionante fan game completamente 3D, con tanto di filmati in computer grafica doppiati, pubblicato gratuitamente dal team di sviluppo, Ouroboros, naturalmente dei grandi fan del franchise di SEGA.

Considerando che si tratta di un'opera amatoriale, è davvero impressionante, come potete vedere dal trailer di lancio.

Sonic Omens è diviso in sette episodi differenti, formati da livelli grossi e ben strutturati, che raccontano una storia originale. Per dire il livello di dedizione di Ouroboros, nel gioco ci sono anche degli scontri con i boss.

Naturalmente c'è qualche problema di rifinitura, in particolare nelle collisioni, ma considerando il lavoro svolto alcuni piccoli difetti sono comunque accettabili. Peccato per qualche polemica pre lancio (le versioni beta erano accessibili solo da chi pagava il Patreon dello studio e qualcuno del team aveva messo in una delle precedenti versioni una texture nascosta che sessualizzava Maria Robotnik, una bambina di 12 anni).

Se non vi piacciono i Sonic 3D, probabilmente non sarà Sonic Omens a farvi cambiare idea ma, visto il prezzo, può comunque valere la pena di farci un giro. Per giocarci non vi resta che andare su Gamejolt e scaricarlo. Considerate che il download è di 14 GB, quindi si tratta di un pacchetto bello grosso. Installarlo è facilissimo, dato che basta soltanto decomprimere l'archivio e avviare l'eseguibile.

Sonic Omens non è il primo gioco amatoriale dedicato al porcospino blu. Giusto recentemente vi avevamo consigliato Sonic the Hedgehog: Triple Trouble, remake completamente gratuito del capitolo per Game Gear.