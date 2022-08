Sonic the Hedgehog: Triple Trouble: lanciato il remake per Windows completamente gratuito

Lanciato il remake per Windows di Sonic the Hedgehog: Triple Trouble in forma completamente gratuita, che reimmagina il gioco come se dovesse girare su di una console a 16-bit. Si chiama Sonic Triple Trouble 16-Bit e naturalmente si tratta di un'opera amatoriale, per quanto sia davvero realizzata con una cura incredibile come dimostra il trailer di lancio.

Sonic the Hedgehog: Triple Trouble fu pubblicato originariamente solo su Game Gear, console portatile di SEGA, appena un mese dopo il lancio di Sonic and Knuckles. L'editore giapponese non si è mai dimostrato interessato a realizzare un port a 16-bit, che evidentemente non ritenne necessario.

A rimediare ci ha pensato lo sviluppatore amatoriale, nonché grandissimo appassionato di Sonic, Noah Copeland, che si è dilettato nell'impresa sognata da una vita. Si tratta di un progetto di lungo corso, visto che la demo con cui fu presentato Sonic Triple Trouble 16-Bit risale al 2019.

Comunque sia, attualmenteil gioco è considerato completo al 100%. Potete scaricarlo da Game Jolt

Sarete anche felici di sapere che Copeland non vuole fermarsi, perché presto ha intenzione di lanciare la versione Android, rendendolo così giocabile su moltissimi apparecchi.

Tra le caratteristiche vantate, la presenza di tutti i livelli originali, più alcuni nuovi; l'inclusione di nuovi nemici; l'utilizzo della paletta cromatica del Mega Drive; la possibilità di scambiare Sonic e Tails in tempo reale; il supporto ai gamepad e l'inclusione di stage 3D.