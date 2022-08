The Legend of Dragoon: Shuehei Yoshida di Sony stuzzica i fan su Twitter, novità in arrivo?

The Legend of Dragoon è in arrivo su PlayStation Plus Premium? O addirittura è in lavorazione un remake per PS5? Un insolito retweet da parte di Shuhei Yoshida di Sony ha riacceso le speranze dei fan di questo apprezzato JRPG dell'epoca PS1.

Nello specifico poche ore fa Yoshida ha retwittato un post di Dennis Martin, il compositore della colonna sonora di The Legend of Dragoon. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il tweet originale è stato pubblicato il 4 dicembre 2019, ovvero più di due anni fa. Ciò ha scatenato le fantasie della rete, con molti giocatori che hanno visto questo insolito repost come un possibile segnale per l'arrivo di novità relative al gioco.

Il post retwittato da Shuhei Yoshida di Sony relativo a The Legend of Dragoon

C'è chi parla di un remake completo o una remaster per PS5, chi di un sequel, ma l'ipotesi che ci sembra più sensata è l'ingresso di The Legend of Dragoon nel catalogo di giochi classici del PlayStation Plus Premium. Tra l'altro le nuove aggiunte di agosto 2022 verranno svelate tra pochi giorni, quindi non dovremo attendere a lungo per scoprire se quest'ultima teoria è corretta.

The Legend of Dragoon è un JRPG pubblicato su PS1 in Giappone nell'ormai lontano dicembre del 1999 e successivamente arrivato nei nostri lidi nel gennaio del 2001. Il gioco non ottenne il successo commerciale sperato da Sony, ma venne comunque molto apprezzato dai giocatori per il comparto grafico all'avanguardia e un gameplay ritenuto all'epoca particolarmente innovativo, dato che mescolava il classico sistema di combattimento a turni con meccaniche legate ai QTE che vivacizzavano gli scontri.

Che ne pensate, vi piacerebbe rigiocare The Legend of Dragoon grazie al PlayStation Plus Premium? Fatecelo sapere nei commenti.