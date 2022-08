Gamescom 2022: Future Games Show annunciato con data e orario, mostrerà 50 giochi

GamesRadar ha annunciato un nuovo appuntamento del Future Game Show che si svolgerà durante il corso della Gamescom 2022 e ospiterà oltre 50 giochi. L'evento si svolgerà il 24 agosto alle 20:00 italiane.

Potrete seguire il Future Games Show della Gamescom 2022 sul canale YouTube ufficiale a questo indirizzo oppure su Twitch da qui.

L'evento, organizzato in collaborazione con Mana Interactive, mostrerà circa 50 giochi, incluse produzioni di Team 17, 505 Games, Prime Matter e Ravenscourt. Tra i protagonisti dello showcase ci sarà anche The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me di Supermassive Games. Per il resto possiamo aspettarci una corposa abbuffata di world premiere, trailer, aggiornamenti sui titoli in sviluppo e interviste agli sviluppatori.

Vi ricordiamo che la Gamescom 2022 si svolgerà a Colonia tra il 24 e il 28 agosto. Sarà anticipata il giorno prima dall'immancabile Opening Night, lo show condotto da Geoff Keighley con annunci a tema videoludico, premier mondiali e molto altro su un grande grandissimo palco.

Rimanendo in tema, Bandai Namco di recente ha confermato la propria line-up per la Gamescom 2022, che include One Piece Odyssey, mentre Hoyoverse ha confermato che Genshin Impact sarà tra i protagonisti della manifestazione.