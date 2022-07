Gamescom Opening Night 2022: data dell'evento svelata da Geoff Keighley

Gamescom Opening Night 2022, l'evento di apertura dell'evento di Colonia, ha ora una data: parliamo del 23 agosto 2022, precisamente la sera prima dell'avvio della vera e propria fiera, che sarà attiva fino al 28 agosto 2022.

La Gamescom 2022 sarà un misto di eventi fisici e in digitale; non è inoltre una novità che la fiera sia aperta dall'Opening Night: si tratta della norma da alcuni anni. A gestire l'evento sarà ancora una volta Geoff Keighley - conduttore e ideatore dei Video Games Awards -, il quale ha annunciato il tutto tramite Twitter.

Come potete leggere qui sotto, Keighley scrive: "Fra un mese! La Gamescom Opening Night sarà trasmessa in diretta martedì 23 agosto! Saremo in diretta dal Kolenmesse a Colonia, Germania con migliaia di fan per una nottata di annunci a tema videoludico, premier mondiali e molto altro su un grande grandissimo palco. Avrete molte più informazioni presto: non vedo l'ora di tornare in persona all'evento!"

Per il momento, compagnie come Microsoft, Bandai Namco e Ubisoft hanno confermato che saranno alla Gamescom, in qualche forma, mentre altre compagnie come Nintendo e Sony hanno svelato che non saranno parte della fiera.

Speriamo di scoprire più informazioni sulla Gamescom Opening Night 2022 al più presto.