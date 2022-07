GTA 6: informazioni sui protagonisti e sul nuovo stile del gioco, da Bloomberg

Jason Schreier di Bloomberg ha svelato tramite un articolo della testata giornalisti nuove informazioni su Rockstar Games e su GTA 6, l'attesissimo e chiacchieratissimo gioco d'azione. Il giornalista ha svelato informazioni sui personaggi e sul tono del gioco, che sarà diverso.

Secondo quanto indicato, GTA 6 includerà un personaggio giocabile femminile. La donna sarà di origini latine e sarà uno tra due personaggi principali, in una storia che è stata influenzata da Bonnie e Clyde, noti rapinatori.

Schreier spiega anche che Rockstar Games ha, almeno in parte, cambiato lo stile di Grand Theft Auto con GTA 6. Il nuovo capitolo, infatti, è stato scritto cercando di evitare battute negative rivolte contro gruppi marginalizzati, a differenza di quanto avvenuto con giochi precedenti. Non si tratta in realtà di una novità: ricordiamo infatti che la compagnia ha rimosso battute transfobiche dai giochi più recenti di Grand Theft Auto.

Il trio maschile di GTA 5

Viene poi spiegato che il nome di lavorazione di GTA 6 è Project Americas. L'ambientazione principale sarà una versione fittizia di Miami e delle aree circostanti. Inizialmente il gioco avrebbe dovuto includere grandi sezioni del Nord e del Sud America, ma superata la fase di design Rockstar ha ridotto la scala del progetto. Pare però che l'intenzione di Rockstar sia di far evolvere il gioco nel corso del tempo, aggiungendo nuove città. Il mondo di gioco pare essere inoltre veramente grande e vi sono più luoghi interni rispetto ai precedenti capitoli della serie.

Secondo le fonti di Bloomberg, GTA 6 non ha per ora una data di uscita, nemmeno internamente: come minimo, viene detto, ci vorranno altri due anni. Lo sviluppo è iniziato nel 2014, ma i progressi sono lenti e ciò ha anche causato l'abbandono di alcuni designer del team di Rockstar Edinburgh, insoddisfatti del ritmo di lavoro.

Come sempre, ricordiamo che queste non sono informazioni ufficiali, ma Schreier è una fonte alla quale ci si può affidare. Considerando che i tempi di lavoro di GTA 6 sono ancora lunghi, è sempre possibile che qualcosa cambi prima dell'uscita e che queste informazioni diventino obsolete.