Ubisoft sarà alla Gamescom 2022, è ufficiale: ecco i giorni dell'evento

Tramite Twitter, Ubisoft ha confermato che sarà presente alla Gamescom 2022, l'evento videoludico di Colonia. Inoltre, ha ricordato le date di tale evento: dal 24 al 28 agosto.

Ubisoft ha condiviso l'informazione con un semplicissimo messaggio sui social network, seguito da un'immagine che mostra i loghi di Ubisoft e gamescom su una sfondo che pare essere un cielo che sfuma dall'arancio al rosso scuro.

Ubisoft afferma che dobbiamo "rimanere sintonizzati" per nuove informazioni. Supponiamo che la compagnia francese indicherà una data precisa per l'evento e la durata più avanti. Dovremo anche vedere se svelerà in anticipo almeno una parte dei giochi che saranno mostrare, oppure se cercherà di mantenere la sorpresa fino all'ultimo. Purtroppo Ubisoft tende a essere facilmente vittima di leak.

Tra i molti giochi che la compagnia potrebbe mostrare vi sono Avatar Frontiers of Pandora e Skull & Bones, il lungamente rimandato gioco piratesco. Inoltre, sarebbe forse ora di vedere qualcosa di più concreto su Beyond Good & Evil 2.

Sappiamo per certo che non ci sarà spazio per il "futuro di Assassin's Creed", in quanto la saga sarà discussa a settembre 2022, come confermato da Ubisoft.