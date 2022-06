Assassin's Creed: il futuro della serie sarà svelato a settembre, con un evento

Nel corso dell'evento di celebrazione del quindicesimo anniversario della serie, Ubisoft ha promesso che il futuro di Assassin's Creed sarà svelato a settembre 2022, con un evento dedicato. Difficile dire che cosa sarà svelato, visto che non sono stati dati suggerimenti di sorta.

L'immagine teaser dell'evento mostra un assassino dorato posto sulle immagini di tutti gli assassini protagonisti dei diversi capitoli della serie. Che si parli di un progetto che coinvolge tutto quanto abbiamo visto finora e rivisiti financo la storia della trilogia originale?

Chi si aspettava accenni ad Assassin's Creed Infinity rimarrà deluso. In realtà è probabile che se ne parli, ma trattandosi di un progetto atipico, potrebbe non essere quello che molti si aspettano e potrebbe essere trattato in modo peculiare.

L'idea è che Ubisoft abbia le idee molto chiare per il futuro del suo franchise più forte, che del resto ha deciso di celebrare con un evento estivo, quindi i progetti svelati potrebbero essere più di uno.