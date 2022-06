Assassin's Creed Valhalla, modalità roguelike The Forgotten Saga annunciata da Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla riceverà questa estate una nuova modalità roguelike intitolata The Forgotten Saga, in italiano La Saga Dimenticata, annunciata da Ubisoft nel corso dell'evento celebrativo per i quindici anni del franchise.

In attesa di novità sul futuro della serie, in arrivo nell'ambito di una presentazione a settembre, la modalità The Forgotten Saga proverà a mischiare un po' le carte dell'esperienza di cui abbiamo parlato nella recensione di Assassin's Creed Valhalla, aggiungendo difficoltà e l'inedito concetto di morte permanente per il brand.

Nel corso del 2022 assisteremo al secondo anno di supporto post-lancio per il gioco, con ulteriori eventi, sfide e feature già annunciati, ma la parte più importante non è ancora stata rivelata dalla casa francese.

Ubisoft ha infatti annunciato che entro la fine dell'anno potremo giocare con il capitolo conclusivo della saga di Eivor, che verrà rilasciato nella forma di un'espansione gratuita per tutti i possessori di Valhalla, chiudendo appunto la lunga storyline del guerriero vichingo.