Assassin's Creed Valhalla: Discovery Tour disponibile anche per console

Nel corso dell'evento dedicato ai festeggiamenti dei quindici anni del franchise Assassin's Creed, Ubiosft ha annunciato che Assassin's Creed Valhalla: Discovery Tour è da oggi disponibile anche per console. Stiamo parlando del Discovery Tour: Viking Age.

Se vi interessa saperne di più, vi invitiamo a leggere il nostro speciale dedicato a questa avventura educativa.

Discovery Tour: Viking Age

Come la versione PC, anche questa è disponibile come espansione gratuita del gioco originale o come prodotto autonomo, acquistabile per 19,99€. Come facilmente intuibile, il Discovery Toury di Valhalla è incentrato sulla civiltà scandinava e contiene dei contenuti educativi. È concepito come un documentario interattivo che consente di entrare direttamente nella civiltà rappresentata.

Come già riportato: Sfruttando gli asset grafici e il mondo di gioco creato per Assassin's Creed Valhalla, nel Discovery Tour sui Vichinghi ci troviamo ad esplorare la Norvegia e l'Inghilterra, con la possibilità di ottenere vari approfondimenti su personaggi ed eventi storici nonché su usi e costumi della civiltà, con particolare focus sulla mitologia norrena.

Insomma, se siete interessati a questa cultura, dategli uno sguardo.