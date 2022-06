First Playable: al via la prossima settimana l'evento dedicato al settore gaming in Italia

Mancano ormai pochi giorni all'inizio della quarta edizione di First Playable, l'evento business dedicato al settore videoludico in Italia di cui Multiplayer.it è media partner, che si svolgerà tra mercoledì 6 e venerdì 8 luglio, presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa. La programmazione è davvero fitta e include talk, sessioni di coaching e incontri business. Inoltre l'evento verrà aperto dalla cerimonia degli Italian Game Awards.

La cerimonia degli Italian Video Game Awards verrà trasmessa in streaming tramite il canale Twitch di First Playable martedì 5 luglio alle ore 19.00. La opening night sarà condotta da Elle Osili-Wood e Aoife Wilson, che annunceranno dal Cinema La Compagnia di Firenze i vincitori delle cinque categorie di premi, ovvero Outstanding Individual Contribution, Outstanding Italian Company, Best Innovation, Best Italian Debut Game e, naturalmente, Best Italian Game. A questo indirizzo trovate i dettagli dei titoli in nomination.

Nel corso dei tre giorni, First Playable ospiterà una delegazione di operatori internazionali di altissimo profilo, organizzata con il supporto dell'Agenzia ICE. Parliamo di oltre 35 ospiti, provenienti da Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna, Svezia, Danimarca e Polonia, prenderanno parte al ricco programma dell'evento.

Mercoledì 6 luglio cominceranno le attività con un ricco programma di conferenze che tratteranno alcune delle principali tematiche di attualità del settore, come metaverso, accessibilità e inclusività, finanziamento e finanziatori, crescita dell'industria europea, acceleratori gaming in Italia, sviluppatori italiani che lavorano all'estero e di tutte le novità relative all'Unreal Engine 5 a cura di Epic Games.

Le conferenze saranno trasmesse sul canale Twitch di First Playable e sul canale Twitch di Multiplayer.it. Tra le realtà del settore che interverranno figurano Accenture, Amplifier Game Invest, Bonsai Collective, Chucklefish, Epic Games, European Games Developer Association, IO Interactive, Kinda Brave, Playtonic Friends, Women in Games Italy e molte altre.

Le giornate di giovedì 7 e venerdì 8 luglio invece saranno dedicate a due iniziative. Attraverso la piattaforma di matchmaking online di MeetToMatch gli oltre 60 studi di sviluppo italiani registrati a First Playable potranno fissare meeting business per presentare i propri progetti a realtà di calibro internazionale come: All in! Games, Amplifier Game Invest, Curve Games, Epic Games, Focus Entertainment, IO Interactive, Kepler Interactive, Koch Media, Marvelous Europe, myAppFree, Merge Games, Nintendo of Europe, Renaissance PR, Square Enix Collective, Team 17, Thunderful Games, Wired Productions, Zordix, nonché 34BigThings e Acer, sponsor di First Playable.

I team di sviluppo più giovani invece potranno fissare delle coaching session, per chiedere consulenze su temi legati al business, alle attività marketing e di comunicazione, nonché al management di uno studio. I mentor in questo caso sono figure professionali di fama internazionale come Rami Ismail (Vlambeer), Hollie Bennett (Frontier Development) e Vikki Blake (Eurogamer), nonché membri della Giuria degli Italian Video Game Awards.

First Playable offrirà anche momenti di networking informale. Al termine del primo e del secondo giorno di evento si terranno due appuntamenti serali, l'Italian Aperitivo presso i Bagni di Pisa e il First Playable Party offerto da Unreal Engine presso la Domus Comeliana. Durante First Playable gli studi potranno fissare appuntamenti con Red Bull per avere maggiori informazioni su Red Bull Indie Forge. Inoltre, tutti gli sviluppatori avranno l'occasione di incontrare Xsolla, sponsor di First Playable, per ricevere maggiori dettagli sul Xsolla Contest, un programma con in palio un montepremi in denaro di 7.000 euro, un supporto del Funding Club, un mese di iscrizione alla 80 Level Talent Platform, un biglietto per accedere al Xsolla Accelerator e vari bonus per tutti i finalisti.

Infine, durante le due giornate di meeting saranno presenti anche i rappresentanti dei tre acceleratori gaming italiani, partner di First Playable, per incontrare tutti gli sviluppatori interessati a saperne di più sulle prossime edizioni dei programmi: Cinecittà Game Hub di Roma, Bologna Game Fam di Bologna e Quickload di Torino. Sarà possibile incontrare a First Playable anche Women in Games e MixedBag, rispettivamente partner e sponsor dell'evento.

Per maggiori dettagli sull'evento e sulle differenti attività oppure sugli Italian Video Game Awards è possibile visitare il sito ufficiale di First Playable, a questo indirizzo.