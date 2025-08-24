Europa Universalis V è stato mostrato con un primo video di gameplay alla Gamescom

Proprio il sistema diplomatico è uno degli aspetti di Europa Universalis V che ha subito le modifiche più significative, e consente ora di gestire in maniera più sfumata le relazioni fra le diverse nazioni.

Dalla Svezia alla Spagna, ecco perché Europa Universalis V ha cambiato casa

Nel filmato vediamo inoltre le fasi relative alla preparazione delle operazioni belliche , con l'organizzazione delle truppe e la nomina degli alti ufficiali, ma al contempo le meccaniche diplomatiche che consentono di risolvere eventuali conflitti con un accordo di pace.

Durante la Gamescom IGN ha pubblicato il primo video di gameplay di Europa Universalis V , l'ultimo capitolo della celebre serie strategica prodotta da Paradox Interactive, che sarà disponibile su PC a partire dal 4 novembre.

Più accessibile o più complesso?

Come ricorderete, abbiamo provato Europa Universalis V lo scorso maggio, trovandoci di fronte un capitolo per certi versi sorprendente, che punta a rendere l'esperienza più moderna e accessibile ma non rinuncia in alcun modo alla quantità e ai numeri di una struttura che si conferma enorme.

Gli sviluppatori hanno lavorato molto bene al comparto tecnico e ai numeri di un lancio che promette di offrire sostanzialmente di più rispetto al precedente episodio, ma ci sono diversi elementi ancora da scoprire a fondo, vedi le routine comportamentali dei nostri rivali.