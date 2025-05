Europa Universalis V: abbiamo provato il ritorno dello strategico più grande di tutti

E finalmente si alza il velo su quello che fino ad oggi abbiamo conosciuto come Project Caesar. Benvenuto Europa Universalis V, seguito dei seguiti tra gli strategici di Paradox e senza dubbio il più atteso visto che il quarto capitolo è uscito la bellezza di dodici anni fa ed è ancora tra i più amati nell'ampia selezione del colosso svedese. Noi di Multiplayer.it non solo abbiamo provato in anteprima Europa Universalis V per diverse ore, ma siamo anche volati a Sitges, in Spagna, per conoscere il team di sviluppo e dare un'occhiata al loro ambiente di lavoro.

È grosso questo gioco , grosso da far paura, c'è così tanto da gestire che una delle nuove funzioni permette di automatizzare autonomamente i diversi aspetti che ne vanno a comporre il gameplay: se per esempio volete concentrarvi sul commercio e sullo sviluppo industriale potrete in ogni momento automatizzare la gestione militare, o solo quella politica e sociale. La gestione della IA ci sembrata è abbastanza standard, un vero e proprio pilota automatico senza particolari guizzi che però consente, specialmente nelle "prime ore", di focalizzare l'attenzione su elementi specifici facilitandone l'apprendimento. Ne avrete bisogno.

Il ritratto che riportiamo a casa è quello di un gruppo coeso, sorprendentemente giovane e con un obiettivo ben chiaro in testa: dare in pasto al pubblico uno degli strategici più profondi e malleabili mai realizzati, un Europa Universalis V capace di far tremare le gambe anche al più grande esperto del genere.

Europa Universalis V si espande in ciascuna di queste direzioni esattamente come i grandi imperi che raffigura, abbracciando una grandeur tipicamente rinascimentale che spiazza, addirittura confonde e, in alcuni casi, paralizza. Ogni nazione con la quale sceglierete di iniziare vi porterà in direzioni diverse offrendo esperienze di gioco a volte all'opposto. Abbiamo riavviato diverse volte rimanendo invischiati a Genova nella diatriba politica tra Guelfi e Ghibellini , come Norvegia ci siamo ritrovati a sfruttare economicamente un bel pezzo della Guerra dei Cent'anni tra inglesi e francesi, e a combattere strenuamente l'indipendenza come Cipro dai continui tentativi di farne una colonia da parte della IA. A volte la partita converge verso la politica interna, altre ci si ritrova subito invischiati in un disegno ben più grande e pericoloso.

Europa Universalis è tutto, col rischio anche di essere troppo. Crusader Kings 3 copre il medioevo con piglio morbido da gioco di ruolo, Stellaris è tutt'altra esperienza proiettata nello spazio, la Seconda Guerra Mondiale di Heart of Iron è in larghissima parte politica e strategia militare, con Victoria ci si concentra invece sulla rivoluzione sociale e industriale.

Più industria, più commercio

Abbiamo fatto più partite possibili e la risposta del gioco alle nostre scelte è sempre stata netta, a volte brutale. Ma che soddisfazione quando le cose hanno iniziato finalmente a combaciare e ci siamo potuti permettere la prima spedizione che ha poi dato il via a una delle più ricche rotte commerciali della nazione. Dove ci siamo sentiti a casa è nel sistema di combattimento, non troppo dissimile da quello di Crusader Kings 3, ma con diverse opzioni in più fin dall'inizio, specialmente nella gestione delle formazioni qui completamente editabili.

Oltre a imparare nuove meccaniche e nuova UI (non ancora definitiva), il problema più grande con Europa Universalis V lo abbiamo avuto con la gestione non molto chiara dell'industria e delle numerose merci disponibili

Le opzioni politiche sono numerose sia in fase di proposta che di richiesta, ma è davvero troppo presto per capire come può reagire in situazioni di stress l'IA che ci è sembrata avere comunque un buon bilanciamento tra aggressività e capacità di gestire e costruire nel tempo un rapporto di fiducia con i giocatori. Europa Universalis V comunque non nasconde i suoi calcoli ed è sempre possibile capire con esattezza malus e bonus di ciascuna azione ed evento. La parte industriale è stata invece espansa notevolmente fino a ricordare da molto vicino quel che propone, sicuramente in forma più dettagliata, Victoria 3.

Le merci che è possibile produrre, vendere e acquistare sono più che raddoppiate e ancora non abbiamo capito se questo si rivelerà un bene o un male. La suddivisione dei cittadini in diverse categorie, altra novità di questo seguito, è invece proprio la stessa di Victoria 3 che in qualche modo Europa Universalis V sembra inglobare al suo interno.