Le cuffie HyperX CloudX Stinger II Core per Xbox sono in offerta su Amazon

Le HyperX CloudX Stinger II Core, pensate per Xbox Series X|S e Xbox One, sono disponibili su Amazon al prezzo di 24,99€. Un'opzione economica e di qualità per chi cerca comfort, praticità e compatibilità diretta con console Xbox. Acquistale da questo link oppure tramite il box qui sotto. Dotate di driver da 40 mm , le Stinger II Core garantiscono un audio potente con basse frequenze enfatizzate e buona capacità di isolamento dai rumori esterni. La connessione cablata tramite jack da 3,5 mm assicura compatibilità immediata con controller Xbox e altri dispositivi dotati di ingresso AUX, per un'esperienza plug-and-play immediata.

Comode e leggere, ideali per lunghe sessioni

Con un peso di 275 grammi e cuscinetti in memory foam rivestiti in tessuto, queste cuffie offrono un ottimo equilibrio tra leggerezza e comfort. L'archetto in plastica resistente è progettato per durare e per adattarsi facilmente a ogni tipo di utente.

Il microfono delle cuffie

I comandi sul padiglione permettono di regolare rapidamente il volume e di disattivare il microfono con un semplice gesto. Il microfono da 10 mm offre una buona qualità audio per chat vocali nitide durante le sessioni multiplayer.