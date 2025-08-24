Konami racconta Delta: Snake Eater e il futuro di Metal Gear Solid

In occasione del lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater abbiamo incontrato Noriaki Okamura e Yuji Korekado di Konami, che ci hanno raccontato presente e futuro della saga.

Qualche settimana fa Konami ci ha invitato a volare a New York per partecipare a un grande evento di presentazione del suo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. L'atmosfera era quella delle grandi occasioni: la hall dell'edificio nel cuore di Manhattan era stata allestita per replicare fedelmente il grande campo di fiori bianchi che è divenuto sinonimo stesso della soldatessa The Boss, una serie di maxischermi riproducevano ciclicamente diverse sequenze del suo celebre discorso a John, ma soprattutto, accanto agli sviluppatori della divisione Digital Entertainment, si muovevano personalità strettamente legate alle origini della serie, come il doppiatore David Hayter che ha sempre prestato la voce a Snake, l'attrice Lori Alan che ci ha regalato l'interpretazione di The Boss, e anche la cantante Cynthia Harrell, interprete del leggendario tema introduttivo ispirato alle atmosfere di James Bond. Ironicamente, in mezzo al direttivo della compagnia, gli unici grandi assenti erano proprio gli autori originali, ovvero Hideo Kojima e figure come Shuyo Murata e Yoji Shinkawa, che in seguito al divorzio con il colosso giapponese - ormai risalente a dieci anni fa - hanno dovuto dire addio alla loro amata saga per imboccare il cammino solitario che avrebbe portato all'emersione di Death Stranding, lasciando intendere che la serie Tactical Espionage Action sarebbe rimasta per lungo tempo in una sorta di stasi. Adesso, tuttavia, le cose potrebbero cambiare: il remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato infatti investito del compito di riportare la serie sul grande palcoscenico internazionale e, magari, erigere le fondamenta per un potenziale futuro ricco di nuove produzioni. L'evento newyorkese dedicato a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Abbiamo intervistato Noriaki Okamura, oggi produttore principale della serie Metal Gear che in passato ha lavorato fianco a fianco con Kojima, e Yuji Korekado, direttore del progetto Delta già coinvolto in numerosi altri capitoli: ecco tutto quello che ci hanno raccontato del presente e dei piani per la serie Metal Gear.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Konami è stata la grande assente dell'ultimo decennio d'evoluzione dei videogiochi tripla A. Solo di recente ha avuto inizio quella che parrebbe una sorta di rinascita che sta passando prevalentemente attraverso il ritorno delle IP di bandiera, riesumate prima attraverso il remake di Silent Hill 2 di Bloober Team - che ha innescato una reazione a catena di produzioni affidate anche a team esterni - e adesso da Metal Gear Solid Delta: Snake Eater realizzato con Virtuos, protagonista di un restauro estremamente fedele all'originale. "Per quanto riguarda questo remake", ha affermato Korekado "volevamo davvero mantenerci il più fedeli possibile all'originale, il che include tutte le caratteristiche uniche e persino gli easter egg presenti nel 2005. Abbiamo fatto del nostro meglio per non rimuovere nessun elemento e restare fedeli a Snake Eater, e questo comprende ogni genere di dettagli". Un remake grafico all'insegna dell'accessibilità e della fedeltà La grande questione che tocca porsi è come si possa reinterpretare una pietra miliare di questo calibro, specialmente considerando il peso dell'assenza di figure ingombranti come Hideo Kojima. Cosa si può rimaneggiare a cuore leggero e cosa, invece, devi necessariamente dimostrare assoluta fedeltà? "Ciò che per noi era più importante in questo remake era riuscire a trasmettere tutto della straordinaria esperienza dell'originale alle nuove generazioni". Korekado vuole mettere subito in chiaro la natura dell'operazione: "Non abbiamo pensato a modifiche o migliorie in termini di cambiamenti radicali: quello che volevamo fare era prendere il gioco originale, quell'esperienza specifica, e arricchirla in modo che fosse più accessibile per le nuove generazioni. Abbiamo potuto integrare cose all'epoca impossibili per i limiti hardware: la reattività, i tempi di risposta, la possibilità di cambiare mimetica con un solo click, elementi aggiunti per migliorare l'esperienza senza necessariamente stravolgerla". Avendo ormai messo mano all'opera, abbiamo avuto la conferma che in realtà sono state integrate diverse piccole novità, alcune sezioni di gameplay - come l'incubo di Snake - sono state totalmente rinnovate e altre sequenze hanno ricevuto una cura particolare, eppure il director ha rimarcato come al centro del mirino ci fosse il nuovo pubblico. "Una delle cose principali che abbiamo fatto per andare incontro ai nuovi utenti è stata modificare i controlli. Per questo abbiamo introdotto sia lo Stile Moderno sia quello Classico. Con lo Stile Moderno, chi non ha mai toccato un titolo della serie Metal Gear Solid e gioca invece titoli più avanzati potrà giocare Delta: Snake Eater senza che sembri troppo diverso dai titoli contemporanei. Per chi, invece, già l'ha vissuto, bisogna considerare diversi aspetti dell'esperienza risultano chiari, anche quelli più criptici, ma non si può dire lo stesso per gli altri". Director e producer, in questo caso, sollevano una questione interessante, perché - in puro stile Kojimiano - Snake Eater è un'opera che ha sempre tenuto nascoste al giocatore meccaniche avanzate, sequenze opzionali, chicche di game design da svelare una partita dopo l'altra. "Per chi non ha mai affrontato l'originale ci sono diversi aspetti - dai comandi, al modo di affrontare certe situazioni o sfruttare certe funzioni - che risultano poco chiari. E anche chi già conosce il prodotto è possibile che non abbia colto fino in fondo certe funzioni. Così abbiamo introdotto un sistema di suggerimenti che aiuta i nuovi utenti a scoprire le varie funzionalità e facilitare un po' l'esperienza. Non copre assolutamente ogni dettaglio, ma include funzionalità di gameplay e cose che magari da soli è molto difficile scoprire". La visione degli autori è chiara e comprensibile: se da una parte, quando si ha a che fare con una reliquia di questo calibro, è molto facile scontentare il pubblico affezionato, dall'altra bisogna preoccuparsi di parlare a generazioni che non hanno mai vissuto l'era PlayStation 2, che non hanno familiarità con il linguaggio ludico di Kojima. Il risultato, di fatto, è un'ottima crasi fra accessibilità, fedeltà grafica e qualità della vita che trapianta il gioco nel presente, senza tuttavia evitare le disarmonie fra l'anima moderna e quella tradizionale, come sottolineato nella nostra recensione.