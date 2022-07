Genshin Impact sarà alla Gamescom 2022 di agosto, conferma Hoyoverse

Hoyoverse ha annunciato che Genshin Impact sarà tra i protagonisti della Gamescom 2022 che si svolgerà a Colonia, in Germania, tra il 24 e il 28 agosto.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter, dove la software house cinese afferma che per l'occasione i partecipanti alla manifestazione potranno "giocare con i videogiochi, guardare performance e vincere merchandise", con maggiori informazioni che verranno svelate nei prossimi giorni.

Tra l'altro il 24 agosto, la data di inizio della kermesse tedesca, uscirà il tanto atteso Update 3.0 di Genshin Impact che introdurrà la regione di Sumeru e nuovi personaggi. La sera prima ci sarà l'Opening Night 2022 della GamesCom dove a questo punto è lecito aspettarsi un trailer e novità proprio legate alla nuovo corposo aggiornamento, dato che e chissà magari anche qualche altra sorpresa, come novità sulla versione Nintendo Switch. Anche lo scorso anno Genshin Impact aveva preso parte alla Gamescom e per l'occasione era stato mostrato un trailer con protagonista il crossover con Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West.

Hoyoverse invece per il momento non ha ancora detto nulla riguardo alla possibile partecipazione anche di Honkai Star Rail e Zenless Zone Zero, gli altri giochi free-to-play a cui sta lavorando e che abbiamo visto in azione con dei trailer nei precedenti eventi presentati da Geoff Keighley.