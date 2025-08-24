Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails presenta il Regno del Nord con un trailer

Il nuovo trailer di Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails presenta il Regno del Nord, l'inedita fazione che TaleWorlds Entertainment introdurrà con questa espansione e che si ispira ovviamente ai vichinghi.
Come sappiamo, la grande novità di War Sails sarà appunto la presenza delle battaglie navali, che consentiranno ai giocatori di costruire flotte poderose, comandare vascelli e puntare al dominio sulle acque dando vita a scontri furiosi e spettacolari.
Il sistema di combattimento dell'espansione punterà a supportare questo approccio, donando alle imbarcazioni le caratteristiche di veri e propri strumenti bellici: potranno speronare i nemici, abbordarli da più direzioni o attaccarli a distanza con frecce, baliste e catapulte.
Il realismo sarà assicurato dalla fisica del vento e delle onde, che renderà ogni battaglia diversa e imprevedibile. A ciò si aggiungeranno strategie più ampie, come bloccare i porti, impedire rinforzi via mare e condurre assedi che ora includono manovre navali.
Un mondo ancora più ricco
Annunciata lo scorso marzo, Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails introdurrà anche nuove regioni da esplorare, a partire appunto dal Regno del Nord, che viene presentato nel trailer cinematografico che trovate qui sotto, realizzato in occasione della Gamescom.
Abili marinai, guerrieri feroci e mercanti senza scrupoli, i nordici si porranno nell'espansione come partner commerciali, mercenari da assoldare o finanche avversari da affrontare in battaglia. Le loro terre sono caratterizzate da paesaggi suggestivi, resi vivi da un sistema meteo dinamico che introduce tempeste capaci di ribaltare l'esito di uno scontro.