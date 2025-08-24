Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails presenta il Regno del Nord con un trailer

Il nuovo trailer di Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails presenta il Regno del Nord, l'inedita fazione che TaleWorlds Entertainment introdurrà con questa espansione e che si ispira ovviamente ai vichinghi.

Come sappiamo, la grande novità di War Sails sarà appunto la presenza delle battaglie navali, che consentiranno ai giocatori di costruire flotte poderose, comandare vascelli e puntare al dominio sulle acque dando vita a scontri furiosi e spettacolari.

Il sistema di combattimento dell'espansione punterà a supportare questo approccio, donando alle imbarcazioni le caratteristiche di veri e propri strumenti bellici: potranno speronare i nemici, abbordarli da più direzioni o attaccarli a distanza con frecce, baliste e catapulte.

Il realismo sarà assicurato dalla fisica del vento e delle onde, che renderà ogni battaglia diversa e imprevedibile. A ciò si aggiungeranno strategie più ampie, come bloccare i porti, impedire rinforzi via mare e condurre assedi che ora includono manovre navali.