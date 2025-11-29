La nota di rilascio dell'ultimo aggiornamento di Mount & Blade 2: Bannerlord è da record

Complessivamente, l'aggiornamento è così grosso che ne è uscita fuori una nota di rilascio da record . Va detto che il grosso delle novità è stato introdotto con la patch 1.3.4 del 26 novembre, con le successive che sono servite soltanto a rimuovere qualche bug residuo. Detto questo, i bugfix sono stati pubblicati a stretto giro dal lancio di War Sails e della patch principale, quindi i cambiamenti sono stati sommati alla nota ufficiale della seconda.

TaleWorlds Entertainment ha pubblicato l'espansione War Sails per Mount & Blade 2: Bannerlord , contestualmente a una nuova patch, attualmente v1.0.3-1.3.7, in cui i primi tre numeri sono relativi a War Sails e i secondi al gioco base.

Tantissime novità.

War Sails ha aggiunto il sistema delle battaglie navali a Mount & Blade 2: Bannerlord. Si tratta sicuramente della novità principale dell'aggiornamento. Comunque sia, anche la patch ha aggiunto davvero tantissimi contenuti e revisionato una moltitudine di sistemi, aggiungendo meccaniche dove necessario.

Tra le novità principali segnalate da Taleworlds figurano alleanze e accordi commerciali, che rendono più articolata la diplomazia fra regni, insieme a un sistema rivisto per dichiarazioni di guerra, pace e tributi, pensato per produrre decisioni più coerenti. Tuttavia, la vera sorpresa è l'introduzione di un sistema di furtività completo, che trasforma Bannerlord in qualcosa di sorprendentemente vicino a Thief e, in parte, a Hitman. Ora è possibile affrontare fughe dalle prigioni, infiltrazioni e covi nemici con un approccio stealth: le guardie reagiscono a luce, suoni e movimenti, mentre il giocatore può creare distrazioni, eliminare bersagli silenziosamente e occultare i corpi. A questo si affianca un sistema di travestimenti che consente di operare in città ostili senza destare sospetti, a patto di muoversi con cautela.

La patch 1.3.4 introduce inoltre una lunga serie di aggiunte: dopo le battaglie possono formarsi gruppi di disertori, mentre i lunghi viaggi generano eventi narrativi. Il nuovo Fast Mode accelera il tempo di gioco, facilitando la gestione delle dinastie multigenerazionali. I giocatori possono ora parlamentare con i nemici, gestire meglio le rotte commerciali delle carovane, reclutare nobili, combattere con fionde, controllare altre truppe dopo essere stati abbattuti e utilizzare molte armi a distanza da inginocchiati.

L'IA delle armate e delle singole unità è stata profondamente migliorata e il menu principale è stato rinnovato, richiamando lo stile di Dragon Age: Inquisition. La lista delle modifiche supera le 17.000 parole, rendendo questa patch una delle più imponenti mai viste.

Insomma, stiamo parlando di un gioco mastodontico. Se vi interessa, potete acquistarlo su Steam con il 50% di sconto, per i saldi del Black Friday.