Mount & Blade II: Bannerlord si aggiorna con le battaglie navali e annuncia i dati di vendita

Taleworlds ha annunciato una grande espansione per Mount & Blade II: Bannerlord. Si chiama War Sails arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S il 17 giugno 2025. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer registrato in engine, che mostra alcune battaglie combattute per mare. Sono anche stati svelati i dati di vendita fatti dal gioco: 5 milioni di copie.

"Portando la guerra navale in Bannerlord per la prima volta, War Sails consente ai giocatori di comandare potenti navi, impegnarsi in emozionanti battaglie navali e padroneggiare la conquista marittima." Ci spiega la descrizione ufficiale.