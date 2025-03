Neighbors: Suburban Warfare ha una data di uscita in accesso anticipato e un nuovo trailer di presentazione

Come possiamo vedere nel trailer di presentazione riportato qui sotto, il gioco ci pone di fronte a situazioni a dir poco peculiari, nonostante la meccanica da shooter sia sotto molti aspetti quella classica del genere, ma declinata in maniera alquanto folle.

Neighbors: Suburban Warfare propone un multigiocatore a squadre per un massimo di 8 giocatori incentrato su un gameplay piuttosto classico per il genere, ma inserito in un contesto totalmente folle e dotato di una caratterizzazione davvero unica e molto interessante.

Neighbors: Suburban Warfare è uno strano e spensierato sparatutto in terza persona incentrato sul multiplayer , che mette in scena una folle guerra all'interno di un vicinato apparentemente tranquillo , ma con gli abitanti intenti a combattere con qualsiasi mezzo.

Un vicinato tranquillo

Heartsville è evidentemente la casa di molti vicini molto particolari, che possiamo incontrare e impersonare all'interno di Neighbors: Suburban Warfare, in quella che è a tutti gli effetti una "guerriglia suburbana" con i classici esponenti dell'ambientazione in questione: dall'anziana e allegra Doreen al piccolo e fastidioso Kevin, tanto per fare un paio di esempi.

Il trailer mostra dunque alcuni momenti di gioco che sintetizzano la stranezza di questo scenario, ma con il passare delle stagioni ulteriori vicini, oggetti, armi e modalità di gioco verranno aggiunti al totale, rendendo il tutto molto più ampio e ricco.

Per l'occasione, il team ha annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Neighbors: Suburban Warfare, che sarà disponibile dal 17 aprile su PC in versione preliminare, con ulteriori contenuti che verranno aggiunti all'interno del supporto programmato post-lancio.