Lo sparatutto MMO russo Pioner ha un periodo di uscita su PC, ecco il nuovo gameplay trailer dal FGS

Presentato nel 2021, finalmente il gioco pare in dirittura d'arrivo: il filmato che trovate qui sotto indica che il lancio è in programma entro la fine dell'anno su PC , tramite Steam.

Cosa sappiamo di Pioner

Pioner è uno sparatutto in prima persona MMO open-world ambientato in un mondo inquietante e alternativo, dove strutture di epoca sovietica giacciono abbandonate su un'isola desolata e post-apocalittica. In questo scenario desolato, noi vestiremo i panni di un razziatore alla ricerca di anomalie tra le vecchie fabbriche sovietiche. Non sarà una passeggiata di salute, dato che dovremo vedercela con nemici umani guidati dall'IA, mutanti e mostruosità di ogni genere, nonché contro altri giocatori che come noi stanno cercando di sbancare il lunario.

Il gioco infatti ha elementi dinamici PvE e PvP, dove il realismo ha la priorità sulle tradizionali barre della salute o sui livelli dei personaggi. Gli sviluppatori promettono una mappa di oltre 50 chilometri quadrati, con tanto di dungeon nascosti, con i giocatori che possono esplorare un mondo ricco di mistero e pericolo, incontrando missioni della storia e missioni di fazione che influenzano le relazioni e le ricompense di fedeltà.