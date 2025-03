Il trailer della storia di Industria 2 conferma i valori produttivi del progetto

Un trailer sorprendente

Mostrato l'ultima volta alla Gamescom 2024, Industria 2 sembra intenzionato a migliorare l'esperienza del capitolo d'esordio sotto tutti i punti di vista, aggiungendo al mero stile e al talento del team di sviluppo dei valori produttivi che sembrano indiscutibili, a giudicare dal trailer qui sotto.

Anche in questo caso i frenetici sconti a fuoco verranno inframezzati da sequenze in cui ci verrà chiesto di sfruttare la fisica per creare strumenti utili a sopravvivere, mentre cerchiamo di difenderci dalla minaccia di feroci robot programmati per darci la caccia.

L'incidenza dell'Unreal Engine 5 si percepisce in maniera molto chiara, specie per quanto concerne il sistema di illuminazione e l'impiego della tecnologia Lumen, ma anche altri aspetti sembrano perfettamente al loro posto, vedi il sound design e la colonna sonora.

Speriamo che la data di uscita di Industria 2 venga annunciata a breve.