South of Midnight si mostra con un nuovo trailer al Future Games Show

Il team di sviluppo ha parlato brevemente di South of Midnight in questo trailer , presentando qualche piccola novità.

Al Future Games Show: Spring Showcase 2025 abbiamo potuto vedere un video di South of Midnight , il gioco di Microsoft per PC e Xbox.

Il trailer di South of Midnight

In questo nuovo trailer si focalizza soprattutto sul pescegatto gitante che fa da guida e voce narrante in South of Midnight. Possiamo vedere anche un po' di gameplay, che segue la struttura di un classico action-adventure. La protagonista potrà infatti esplorare ambienti non troppo ampi, combattere contro vari mostri e affrontare qualche semplice sequenza platformer con appigli ai quali arrampicarsi.

Viene anche spiegato ci sarà una canzone unica per ogni zona e che la musica si evolverà in ogni area in modo dinamico. Man mano che l'esplorazione avanza, la canzone otterrà nuove strofe che racconteranno qualche dettaglio in più. Arrivati al boss, la canzone sarà completa e avremo la storia completa della zona in questione e dei suoi personaggi.

Ricordiamo che South of Midnight è entrato in fase gold ed è pronto per il lancio!