La data di uscita di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster è stata annunciata con un trailer

Il filmato che ha accompagnato l'annuncio mette in mostra il lavoro svolto dagli sviluppatori per dare nuovo lustro a uno degli sparatutto più importanti della storia dei videogiochi, mostrando le differenze tra l'originale del 1999 e questa versione rimasterizzata.

Approfittando della vetrina offerta dal Future Games Show di primavera, Nightdive Studios ha svelato la data di uscita di System Shock 2: 25th Anniverary Edition con un trailer. Il gioco sarà disponibile a partire dal 26 giugno su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic Games Store, GOG e Humble Store).

Le novità della remastered

Sono arrivati anche maggiori dettagli sulle novità di questa riedizione. System Shock 2: 25th Anniverary Remaster offrirà una grafica rimasterizzata fino al 4K a 144 fps su PC e 120 fps su console di ultima generazione, ovvero PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco include diverse opzioni grafiche personalizzabili, come lo slider per il FOV, effetti post processing e il supporto ai monitor ultra-wide.

Il gioco inoltre permettere di giocare con il background di un O.S.A., un Marine o membro della marina per sperimentare vari stili di gioco. Troveremo anche una modalità multiplayer cooperativa cross-play per esplorare l'astronave Von Braun con gli amici. Il gioco offrirà inoltre il supporto per controller, nuovi trofei/obiettivi e un ampio supporto alle mod su PC, che consentirà di integrare missioni create dalla community al lancio.