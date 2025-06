Death Stranding 2 o System Shock 2? Cosa giocherete questo fine settimana?

La fine di giugno non è di norma il momento più intenso per quanto riguarda le pubblicazioni dei videogiochi, ma a questo giro abbiamo qualcosa di interessante a disposizione. Nel mezzo della calura estiva, se non siete già occupati con le vacanze e se non siete nel mezzo dello studio per gli esami, potreste trovare il tempo di divertirvi un po' con i videogiochi. Diteci, quindi cosa giocherete questo fine settimana del 28 giugno?

A questo giro sono due i grandi nomi: Death Stranding 2: On The Beach e System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.