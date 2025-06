Nami nel cosplay di missbrisolo ci fa dimenticare la lunga attesa per One Piece Stagione 2 di Netflix

One Piece Stagione 2 di Netflix è molto atteso e in teoria dovremmo poterne scoprire di più tra non troppo, ma nel frattempo a tenerci compagnia è il mondo del cosplay, con i migliori scatti fotografici in circolazione. Ad esempio, missbrisolo ci propone un paio di foto del cosplay di Nami, nel suo costume con jeans e bikini bianco-verde.

Il cosplay è stato ricreato in modo perfetto, con una visione frontale e posteriore del costume. Si tratta di una delle versioni di Nami più semplici da ricreare, ma questo non vuole dire che il risultato finale non sia ottimo. missbrisolo ha dato il massimo per portare ai fan un'ottima Nami.