Hytale è stato cancellato, ma il fondatore originale dello studio non se ne capacita

Hytale è stato cancellato alcuni giorni fa, ma il fondatore originale di Hypixel Studios non se ne capacita: Simon Collins-Laflamme ha spiegato che il progetto era a buon punto quando se n'è andato, nel 2019, e in un paio d'anni sarebbe stato pronto per un primo debutto su PC.

"Durante il mio periodo di lavoro su Hytale, fra il 2016 e il 2019, mancavano forse al massimo due anni a un'uscita su PC con il motore originale e la visione di allora", ha detto. "Ho ancora video, immagini e vecchie build del client a testimoniarlo. Tutti gli sviluppatori di quel periodo con cui ho parlato dicono lo stesso."

Collins-Laflamme si è persino spinto a descrivere un eventuale piano di recupero del progetto: "Metterei venticinque milioni di dollari di tasca mia per completare Hytale, tanto ci credo. Niente Kickstarter, solo passione pura e una grande assunzione di rischio."

"Ridurre le dimensioni: usare il motore legacy, solo su PC inizialmente, rendere open source alcune parti, piccolo team, tagliare le funzionalità incomplete per accelerare verso la beta. Coinvolgere subito i giocatori per supportare lo sviluppo. Ho già una dozzina di veterani del motore originale di Hytale pronti a lavorare con me."