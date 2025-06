Hytale è stato cancellato, Hypixel Studios chiude i battenti: il CEO spiega perché

"Le nostre ambizioni tecniche sono diventate via via più complesse, e anche dopo un importante rifacimento del motore di gioco, il team ha constatato che Hytale non era ancora allo stadio di sviluppo necessario . Sarebbe servito molto più tempo per raggiungere un livello che potesse sostenere la nostra ambiziosa visione."

"Non è il risultato che nessuno di noi - né in Hypixel né in Riot - desiderava. Tuttavia, dopo anni di tentativi, adattamenti e aver esplorato ogni possibile strada, è diventato chiaro che non siamo riusciti a dare vita a Hytale in un modo che rispecchiasse davvero le sue promesse."

Una situazione complicata

"Abbiamo preso in considerazione varie alternative: ridurre il progetto, rivedere le tempistiche, trovare nuovi approcci per continuare. Tuttavia ognuna di queste soluzioni avrebbe comportato dei compromessi su ciò che rendeva speciale Hytale fin dall'inizio. Non sarebbe stato il gioco che volevamo realizzare. E non sarebbe stato il gioco che voi meritate", continua il messaggio di Donaghey.

"È una decisione dolorosa. Crediamo ancora in Hytale. Crediamo nel nostro team, e saremo per sempre grati a ogni singolo membro, passato o presente, che ha messo il cuore in questo progetto. Siamo anche estremamente orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto: il mondo che abbiamo immaginato, i rischi che abbiamo corso, la passione che abbiamo riversato in ogni aspetto. Niente di tutto questo può essere cancellato."

"E, per chiarire: questo non ha alcun impatto sul server Hypixel di Minecraft, che è gestito separatamente da Hypixel Studios e continuerà a funzionare normalmente."

"Siamo profondamente grati anche a Riot - non solo per gli anni di supporto e le opportunità offerte, ma per la cura con cui stanno accompagnando il team in questa transizione. Ci hanno sostenuti nella ricerca di investitori o acquirenti che potessero portare avanti Hytale."

"E ora che stiamo avviando la chiusura, si stanno impegnando per offrire buone indennità di licenziamento e risorse per aiutare il team a trovare un nuovo percorso. Non è solo un gesto premuroso - è umano. E dimostra un reale impegno verso le persone che hanno reso tutto questo possibile."

"Alla nostra community: grazie. La vostra fiducia in Hytale ci ha sostenuto nei momenti difficili. La vostra energia, creatività e supporto ci hanno ispirato a dare il massimo. Anche se non saremo noi a portare questo gioco nel mondo, crediamo ancora in ciò che rappresentava e nell'enorme potenziale di questo genere."

"Anche se stiamo chiudendo questo capitolo, lo spirito di Hytale e tutto ciò che speravamo potesse diventare resteranno con noi. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito, e porteremo con noi queste esperienze in tutto ciò che verrà."