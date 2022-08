Che cos'è Hytale e perché sarà il nuovo Minecraft

Il paradiso della creatività. Un gioco che si prepara ad abbattere tutti i limiti della personalizzazione come li conosciamo finora e che punta a replicare, se non addirittura superare, lo sfolgorante successo di Minecraft. Questo è Hytale, l'ambiziosa opera di Hypixel Studios che ha tutte le carte in regola per far saltare il banco del mercato videoludico. Dite che l'abbiamo sparata grossa? Forse no. Seguiteci che vi spieghiamo cos'è Hytale e perché fareste bene a tenerlo d'occhio.

Gestazione Lo sviluppo Hytale va avanti ormai da 7 anni 2015, 2018, 2020, 2021 e 2023. No no, cosa avete capito? Nonostante potreste avere più di un motivo per pensarlo, non ci siamo messi a dare i numeri. O meglio, non ancora. No, volevamo solo elencare i 5 anni che rappresentano i momenti cardine nello sviluppo di Hytale. La fase di produzione è infatti cominciata nell'ormai lontano 2015, ma è solo tre anni dopo che si è iniziato a scorgere qualcosa di davvero concreto. Il trailer ufficiale di annuncio è arrivato a fine 2018 e ha svelato le vere ambizioni del progetto: emulare lo stile di Minecraft e cercare di replicarne l'ascesa all'Olimpo dei giochi più venduti e giocati di tutti i tempi. Hypixel Studios, la software house responsabile dello sviluppo, nel 2020 è stata acquisita da Riot Games ed è qui che le cose iniziano a farsi dannatamente serie. Le nuove risorse arrivate dai creatori di League of Legends hanno rappresentato un'ulteriore iniezione di possibilità aggiuntive, che ha spinto lo studio a rivedere al rialzo le dimensioni del progetto. Via quindi il vecchio engine e data di uscita rimandata di qualche anno: stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, il 2023 potrebbe essere quello buono.

Multipiattaforma Gli sviluppatori stanno lavorando per portare Hytale su più piattaforme senza minarne la qualità La totale riprogettazione del motore di gioco in C++ garantirà notevoli benefici in termini di prestazioni e semplificherà la manutenzione e gli aggiornamenti futuri del gioco; tuttavia il vantaggio principale sarà un altro. Con questa modifica, per il team sarà infatti più facile pubblicare Hytale su più piattaforme, in modo da offrire agli utenti un'esperienza condivisa e globale. Si tratta di una richiesta del pubblico che gli autori sembrano aver preso molto sul serio: la loro intenzione è quella di evitare che la community si trovi frammentata, ma per farlo non vogliono scalfire la qualità del prodotto.

Editor Grazie all'editor di Hytale, l'unico limite sarà la nostra fantasia La componente più attesa dell'offerta messa sul piatto da Hytale è quella relativa all'editor e alle sue sconfinate possibilità. Nel gioco non ci sarà nulla fuori dalla portata della nostra fantasia: intendiamo creare un'arma capace di distinguersi da tutte le altre? Si può fare. Vogliamo dare vita a un mostro con caratteristiche uniche? Nessun problema. E cosa ne direste di un intero mondo pensato per un'avventura su misura per noi? Detto fatto. Ogni singolo aspetto del gioco sarà modificabile, per un'esperienza che si accinge a segnare un vero punto di svolta nella storia dei videogiochi.

Multiplayer Il comparto multigiocatore di Hytale garantirà infinite ore di sfide e divertimento Anche il comparto multigiocatore non sarà da meno, almeno a giudicare dalle promesse del team: i membri di Hypixel stanno mettendo a punto una struttura in grado di consentire agli utenti di incontrarsi, competere e condividere. I giocatori potranno riunirsi in un apposito hub per mostrare i risultati ottenuti e darsi battaglia con moltissimi minigiochi, che rappresenteranno solo alcune delle attività che dovrebbero riempire questo spazio comune. Il multiplayer sarà il cuore collettivo dell'esperienza, un immenso ritrovo in cui la community troverà pane per i propri denti affamati di interazione.

Avventura Anche il comparto narrativo di Hytale verrà curato a dovere L'avventura che Hytale ci offrirà su Orbis - il mondo di gioco - promette però di soddisfare anche i palati più classici, ovvero quelli di chi tende a lasciare in un angolo il modding ed è interessato a un approccio di tipo più tradizionale. La componente narrativa si prospetta curata e robusta, arricchita da situazioni generate proceduralmente capaci di regalare un'esperienza varia e sempre differente. Tutto ciò, anche grazie all'intelligenza artificiale che gli autori hanno dichiarato essere molto rifinita, con personaggi non giocanti in grado di adattarsi agli utenti in carne e ossa e di prendere decisioni in modo immediato.

Sistema di combattimento Il sistema di combattimento di Hytale promette di essere profondo e zeppo di possibilità In questi mesi di duro lavoro, i ragazzi di Hypixel si sono occupati a fondo anche del sistema di combattimento, che si preannuncia profondo e ricco di possibilità. Le armi a disposizione vanno dai consueti strumenti pesanti, come mazze e spade, a quelli più veloci e maneggevoli, come i pugnali. Ciascuna arma condizionerà il modo in cui il nostro Avatar combatterà, aprendo a una quantità sterminata di approcci differenti. Elemento, questo, che fornirà moltissimo carburante al PvP, capace com'è di generare situazioni e scontri sempre nuovi, tra combo micidiali, capovolgimenti di fronte inaspettati e necessità di sfoderare riflessi felini.